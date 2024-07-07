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06.07.2024, 19:16

Море находится на грани исчезновения – Токаев о Каспии

Экология 0 0 Сергей Кораблев

Президент Казахстана подчеркнул необходимость объединения усилий для решения экологических проблем Каспийского моря. Об этом сообщает Акорда.

Фото автора
Фото автора

Глава государства на неформальном саммите Организации тюркских государств высказался об обмелении Каспийского моря.

Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Кроме того, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблеме Каспия во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что спасение водоема – общий приоритет, требующий долгосрочного международного сотрудничества.

Кроме того, в создавшейся ситуации пытался разобраться корреспондент Lada.kz. Подробнее по ссылке

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