Штормовое предупреждение: в Актау ожидаются сильная жара и гроза

Сегодня, 8 июля, в Актау ожидаются гроза и сильная жара, сообщили в РГП «Казгидромет».

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РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение. По данным синоптиков, сегодня, 8 июля, на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза.

Днем на большей части области сохраняется сильная жара 37-42 градуса. Также в Актау 8 июля днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 39 градусов, - говорится в сообщении синоптиков.

По информации «Gismeteo», синоптики прогнозируют дождь 11 июля в Актау. Температура днем до конца недели составит +31 +37°C.