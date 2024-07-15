Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Актау 15 июля

В понедельник, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе четвертую степень пожарной опасности, передает РГП «Казгидромет».

Утомленные солнцем. Фото автора

На карте предупреждений РГП «Казгидромет» в Актау 15 июля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

В то же время синоптики сообщают, что днем в областном центре до +31…+33°C, переменная облачность, без осадков.

Ночью 15 июля временами туман, +20..+22°C.

В Мангистауском районе ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду.

Сильный ветер прогнозируют также в Каракиянском районе.

В Тупкараганском и Бейнеуском районах – пожарная опасность третьей степени, кроме того в Бейнеуском районе возможна гроза.