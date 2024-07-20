Сброс воды с базы отдыха в море зафиксирован в пригороде Актау

С просьбой провести проверку в отношении владельца частной базы отдыха в районе села Сайын Шапагатов обратился местный житель, снявший видео на месте сброса воды.

Кадр видео

Автор видео говорит, что хозяин базы отдыха «Аура» сливает воду со своей территории в море.

Визуально вода чистая, местами пенистая. Считаю, что компетентным органам нужно провести проверку, - говорит автор видео.

Lada.kz направила запрос в департамент экологии Мангистауской области, где ответили, что на место выезжали инспекторы, которые взяли пробы воды.

О результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, в прошлом месяце блогер из Актау снял видео, как в море стекает, предположительно, канализационная вода. В департаменте экологии прокомментировали ситуацию.