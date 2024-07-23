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23.07.2024, 17:28

Гниющее зловоние у моря: жители Актау недовольны уборкой побережья

Экология 0 0 Наталья Вронская

Расчистка морского побережья от тины и камней, впервые проводимая в Актау, оставляет неприятное впечатление у жителей областного центра. Люди жалуются, что добытый экскаваторами морской «мусор» теперь покоится на побережье в 4А микрорайоне, со стороны яхт-клуба. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

фото прислано жителями
фото прислано жителями

Жители областного центра обратили внимание на то, что морскую тину с песком техника вывозит на определенный участок пляжа, где она постепенно разлагается, издавая неприятный запах по всему побережью.

«Ранее Акимат Актау объявлял о процессе уборки береговой линии. Результат уборки на фото. Тину из моря свалили тухнуть в районе скальной тропы 4А мкр. со стороны яхт-клуба», - сообщили местные жители.

В городском акимате рассказали, что гниющая тина обязательно будет убрана подрядчиком после завершения всех работ по очистке дна. Ориентировочно, вывоз намечен на этой неделе.

Напомним, по данным городских властей, на очистку побережья выделялось, согласно данным сайта госзакупок, 17 857 143 тенге. В лоте участвовало 4 претендента. Победившая компания предложила выполнить данные работы за 15 867 990 тенге.

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