Красного волка или шакала засняли на видео в Мангистау - мнения экспертов

В редакцию lada.kz прислали видео с неизвестным животным. Очевидцы за кадром спорят, шакал или красный волк перед ними. Свои предположения высказали экологи из Мангистау.

стоп кадр из видео

Видео с животным вызвало ряд вопросов. Предполагаемый красный волк явно не обрадовался вниманию людей и попытался скрыться. Камера успела запечатлеть необычный красноватый окрас и зауженную мордочку млекопитающего.

Руководитель «Эко Мангистау» Кирилл Осин, изучив кадры, сделал предположение о том, что очевидцы зафиксировали обыкновенного шакала.

«Я не эксперт по волкам и шакалам, но смею предположить, что, вероятнее всего, это все же обычный шакал, поскольку у волка красного есть свои отличительные особенности. В отличие от своих серых сородичей, у него более длинный хвост, который достигает земли и внешне очень напоминает лисий с черным кончиком. Для этого животного также характерна заостренная и укороченная морда. Большие стоячие уши, имеющие закругленные кончики, расположены высоко на голове. На видео мы таких примет не увидели», - выразил предположение Кирилл Осин.

Придерживается этой же точки зрения председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER, член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

«Это обыкновенный шакал. Его называют красным волком, потому что у нас в регионе раньше не было шакалов и местные жители, когда впервые его увидели, то стали из-за коричневатого окраса называть «красным волком». Обыкновенный волк - он серый. Плюс наши прикаспийские шакалы физически несколько крупнее привычных шакалов, обитающих в других регионах страны. Поэтому его легко спутать с волком. В целом же, красный волк у нас в Казахстане не обитает уже как 50 лет. До этого они были в Восточной части страны. Ему для жизни нужна абсолютно другая экосистема, нежели у нас в Мангистау. Красный волк обитает в горной местности, с лесами и так далее. Что касается шакала, то о нем беспокоиться не стоит. Для человека он не опасен, если не болеет бешенством . Шакал достаточно успешно влился в нашу экосистему, выполняет роль санитара природного, «подъедает» мусор, оставленный человеком. Нападать они могут на скот или домашнюю птицу только при увеличенной численности, которую, безусловно, необходимо контролировать», - сообщил Адильбек Козыбаков.

Для сравнения мы нашли фотографию шакала обыкновенного в сети.

А вот так, по мнению Википедии, выглядит Красный волк.

Для справки, красный волк — довольно крупный зверь с длиной тела 55-110 см, хвоста — 45-50 см и массой 17-21 кг. В его облике сочетаются черты волка, лисицы и шакала. От обыкновенного волка отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли, а конец хвоста черный. Характерна укороченная, заострённая морда. Уши большие, стоячие, с закруглёнными вершинами, высоко посажены на голове.

Общий тон окраски - рыжий, сильно изменчивый, у отдельных особей и в разных частях ареала. Волчата до 3 месяцев — тёмно-коричневые. Волосяной покров зимой очень высокий, густой и мягкий; летом заметно короче, грубее и темнее. Хвост пушистый, как у лисицы. На основании изменчивости окраски, густоты меха и размеров тела описано 10 подвидов красного волка.

Красный волк был распространён от Тянь-Шаня и Алтая на юг до оконечности Индостана, Индокитая и Малайского архипелага. Основная часть его ареала приходится на горно-лесные области Центральной и Южной Азии.

Этот хищник обитал также в горных районах Казахстана, в Кыргызстане и Таджикистане (Тянь-Шань, Памир).

Ранее уже говорилось о возможном появлении красного волка на территории Мангистау. Тогда на видео попала, предположительно, самка. Еще ранее, в конце 2018 года, возможно, красный волк напал на троих жителей посёлка Аташ Тупкараганского района в Мангистауской области.