Неэкологичная презентация «зеленой» электростанции возмутила жителя Мангистау

Спустя неделю после церемонии начала строительства гибридной электростанции в Жанаозене житель Мангистауской области обнаружил на месте кучу мусора. Мужчину возмутило отношение участников «зеленого» проекта к природе.

Фото предоставлено KCOI

Житель Мангистауской области побывал в месте, где еще неделю назад представители АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и итальянской энергетической компании Eni S.p.A. (Eni) дали старт строительству гибридной электростанции в Жанаозене. По его словам, участники мероприятия оставили после себя мусор.

«Газуют» за экологию, «ветровики», и что после себя оставили, - сказал на видео житель региона.

Комментарий по факту произошедшего предоставили в компании KCOI, подрядной организации Eni S.p.A. (Eni).

Уборка шатра (который использовали во время презентации – прим. авт.) проводилась до поздней ночи, в процессе возник человеческий фактор, что несколько задержало проведение работ. Тем не менее все необходимые меры были приняты, территория была очищена в полном объеме. Инцидент был урегулирован и на данный момент полностью исчерпан, - сообщили в компании.

Напомним, АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. (Eni) приступили к строительству гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Жанаозене. Она будет работать на солнечной, ветровой и газовой энергии. Проект позволит исключить риски аварийных остановок на производстве из-за частых перебоев с электроснабжением.