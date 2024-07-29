Для научных исследований изымут 156 особей каспийских тюленей

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В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что в целях изъятия ограниченного количества редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований Правительством подписано Постановление об изъятии в целях мечения 156 особей каспийских тюленей на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) в Каспийском море по побережью Мангистауской и Атырауской областей.

После завершения научных исследований изъятые особи будут обратно выпущены в природную среду обитания, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что разрешено изъятие для разведения в специально созданных условиях в научных целях с последующим выпуском в среду обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения аральскогошипа из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области, аральского усача из реки Сырдарья в пределах Кызылординской области, тайменя из реки Ертис и ее притоков в пределах Восточно-Казахстанской области и области Абай, нельмы из реки Ертис в пределах Павлодарской области.