Массовую гибель раков зафиксировали в Каспии

Жители Актау засняли на дне море скопление мертвых раков. Люди обеспокоены массовой гибелью членистоногих. Экологи высказали предварительные версии. Департамент экологии направил специалистов для отбора проб воды в данной местности.

стоп кадр из видео

Происшествие зафиксировали сегодня утром, 30 июля, в 500 метрах от берега, напротив набережной Актау в 4А мкр. (за рестораном "Карвон", прим. автора).

«Очень много раков, мелкой рыбы на дне. Может, что-то не то выбросили. Это исключено, что кто-то их поел и выбросил», - рассказывает мужчина за кадром.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER, член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, предположил, что причиной гибели мелкой рыбы и раков мог стать выброс вредных веществ в море.

«По ракам я не специалист, но, судя по видео, могу предположить, что был какой-то несанкционированный сброс вредных веществ. Нужны анализы воды с этого места и проб с тушек раков», - сказал эколог.

Другая версия произошедшего - нехватка кислорода в воде. Эколог, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что для раков ходить стаями 50-60 штук несвойственно. Эти членистоногие предпочитают «одиночество».

«Возможно, из-за звуков моторных лодок они были напуганы, сбились в кучу под водоросли и из-за массового скопления им не хватило кислорода, они ослабели и погибли», - предположил эксперт.

В департаменте экологии сообщили, что возьмут пробы воды для проверки, чтобы узнать нет ли превышений вредных веществ.

Редакция lada.kz ожидает ответ от управления рыбной инспекции Мангистауской области.