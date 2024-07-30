В природном парке в Мангистау планируется установить 10 водопоев

На территории заповедника имеется один парк и четыре государственных природных заказника.

«С начала года нашими сотрудниками проводятся работы по вскрытию, очистке родниковых источников, расположенных на особо охраняемых природных территориях. В настоящее время на некоторых участках наблюдается дефицит воды из-за небольшого количества осадков. В связи с этим дополнительно устанавливаются системы для водопоя животных и птиц. Фотоловушки показывают, что утолить жажду к ним приходят джейраны, зайцы, волки, лисы, прилетают птицы. Дежурные инспекторы заливают в систему воду и проводят уборку. В дальнейшем планируется установить порядка шести водопоев на других территориях парка. Мы уже обратились к нефтяным компаниям за помощью», - рассказал Мынберген Каратауов.