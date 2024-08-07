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07.08.2024, 11:26

Невероятно, но факт: в Каспии выловлен лосось

Экология 0 0 Наталья Вронская

Журналист Виктор Сутягин поделился на своей странице в Facebook новостью о том, что в районе залива острова Кендерли был выловлен экземляр каспийского лосося.

фото со страницы Facebook Виктора Сутягина
фото со страницы Facebook Виктора Сутягина

Удивительной находкой журналист поделился в социальных сетях :

«Я не знал, что такая рыба у нас водится. В настоящее время экспедиционная группа ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" находится в районе залива острова Кендерли. Во время научно-исследовательского лова был выловлен экземпляр каспийского лосося (Salmo caspius) или каспийская кумжа (Salmo trutta caspius). Согласно прижизненно снятым биологическим показателям, длина тела рыбы 47 см, вес 1,3 кг.  Рыба была выпущена в Каспий», - пишет автор.

По мнению Виктора Сутягива, это открытие подчеркивает уникальное биологическое разнообразие Каспийского моря и важность научных исследований для его сохранения.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Шлолота конечно никогда не слышала о Каспийском лососе
07.08.2024, 08:59
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