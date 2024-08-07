Невероятно, но факт: в Каспии выловлен лосось

Удивительной находкой журналист поделился в социальных сетях :

«Я не знал, что такая рыба у нас водится. В настоящее время экспедиционная группа ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" находится в районе залива острова Кендерли. Во время научно-исследовательского лова был выловлен экземпляр каспийского лосося (Salmo caspius) или каспийская кумжа (Salmo trutta caspius). Согласно прижизненно снятым биологическим показателям, длина тела рыбы 47 см, вес 1,3 кг. Рыба была выпущена в Каспий», - пишет автор.