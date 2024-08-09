Краснокнижные каравайки прогуливались по набережной Актау

Краснокнижных караваек на берегу моря, напротив 5 микрорайона, заметил блогер Азамат Сарсенбаев. Своей находкой он поделился с подписчиками на инстаграм странице.

стоп кадр из видео Азамата Сарсенбаева

Несколько черных птиц, визуально чем-то напоминающих мини-цаплей, прогуливались в зарослях камыша, напротив 5 микрорайона.

«Невероятно, но прямо в Актау я встретил стайку красивейших караваек, что удивительно, несмотря на то, что они мирно шагали среди большего количества людей, на этих очень редких краснокнижных птиц никто не обращал внимание», - поделился автор.

Некоторые комментаторы, впрочем, сообщили, что явление это для них не новое. С обмелением Каспия эти птицы стали частенько появляться на побережье.

«Я обратила внимание, но не стала снимать и выкладывать. Из-за обмеления на месте моря образовалась новая экосистема», - рассказала местная жительница.

Птица Каравайка относится к семейству ибисовых. Занесена в Красную книгу Казахстана. Ранее местные экологи сообщали, что данный вид пернатых в Мангистау бывает только на пролете во время осенних и весенних миграций.

Редакция lada.kz напоминает горожанам о бережном отношении к фауне региона, а также предупреждает об уголовной ответственности за истребление (или жестокое обращение) с краснокнижными животными Республики Казахстан.