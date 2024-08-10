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10.08.2024, 14:56

Помпезностью назвал эксперт участие «МАЭКА» в актауском субботнике

Экология 0 0 Сергей Кораблев

Работники ТОО «МАЭК» вышли на городской субботник с целью пиара, считает председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации Ecojer и член Общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

Фото из мессенджера WhatsApp
Фото из мессенджера WhatsApp

В то время как со стороны баз отдыха на озере Караколь скапливается мусор после отдыхающих, который также заносит ветром, работники энергокомбината, сегодня, 10 августа, приняли участие в субботнике на набережной, говорит Адильбек Козыбаков.

По мнению эксперта, сотрудники прежде всего должны проводить субботник на озере Караколь, а не очищать от мусора городскую набережную, устраивая тем самым «показуху».

Им важнее поддержать всеказахстанскую акцию «Таза Казахстан» и пропиариться, чем соблюдать природоохранное законодательство - это же не так помпезно. Караколь это их объект, который нужно содержать в чистоте. Это все равно что, например, если бы мужчина весь заработок отдавал на благотворительность, в то время как дома его ждут голодные дети и жена. К стратегическому объекту как «МАЭК» должны приниматься жесткие меры, чем к обычному объекту. Почему никто не регулирует этот процесс?, - говорит Адильбек Козыбаков.

В свою очередь, на предприятии сообщили, что субботники на Караколе организовывает акимат, «МАЭК» же лишь содействуют техникой и людьми. Псоледний раз работники предприятия наводили порядок на территории 11 мая.

Сроки проведения следующего субботника в этом году зависит от решения властей.

Сегодня, 10 августа, как сообщили в ТОО «МАЭК», работники энергокомбината участвовали в городском субботнике на набережной.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Согласен! ЛЮДИ вышли убраться за животными. Выходишь на море - убери за собой
10.08.2024, 19:38
7 seconds
7 seconds
Вышли люди, а не "МАЭК". Спасибо им скажи. А на карколе должны убираться те #асранцы, кто туда намусорил.
10.08.2024, 17:07
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