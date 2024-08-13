Каспий и его обитателей взяли под защиту государства в Казахстане

Международный день Каспия прошел 12 августа, с 2006 года эту дату отмечают пять прикаспийских государств: Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. В этом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации.

фото с сайта bangkokbook.ru

Научно-исследовательский институт изучает экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением является обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. В результате уровень северо-восточной части моря (Атырауская область) поднялся на 119 см.

Также наша республика принимает меры по сохранению уникального каспийского тюленя. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу Казахстана. Это дополнительная мера по сохранению популяции животного, а также один из важных аргументов в пользу создания в будущем особо охраняемой природной зоны.

Следует отметить, что в ходе четвертого саммита глав прикаспийских государств, который состоялся 29 сентября 2014 года в Астрахани, было подписано вступившее в силу 24 мая 2016 года соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Кроме того, в 2018 году на одной из встреч в Казахстане прикаспийские государства приняли Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая также направлена на сохранение биологических ресурсов этого уникального объекта.

29 июня 2022 года в Ашхабаде состоялся шестой Каспийский саммит глав прикаспийских государств, на котором были обсуждены важные вопросы пятистороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.