На удушающий запах гари жалуются жители Актау

С ночи 18 августа горожане ощущают неприятный и едкий запах гари. Причину назвали в ДЧС Мангистауской области.

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Местные жители массово жалуются в социальных сетях на сильный запах гари, которые они ощущают с ночи 18 августа.

В 06:00 часов наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха. Актаусцы поделилсь своими наблюдениями.

Люди предположили, что возможной причиной неприятного запаха стало горение, а затем тление мусорного полигона недалеко от Актау, которые произошли 17 августа.

В ДЧС региона сообщили, что в Исатайском районе Атырауской области 17 августа в 15:30 часов в 20 километрах от села Жанбай (до пожарной части 50 километров – прим. авт.) на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности начал тлеть камыш.

Тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей (площадь устанавливается). Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели проводят мониторинг, - отметили в ДЧС региона.

Также в ведомстве добавили, что полигон близ областного центра продолжает тлеть.