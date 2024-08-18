Экоактивисты из Актау повлияли на КТЖ – возможен переход на биоразлагаемую тару

Ранее семейная пара экоактивистов сделала обращение к АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) и АО «Пассажирские перевозки», связанное с заменой полиэтиленовой тары в вагонах на биоразлагаемую. Корреспонденту Lada.kz удалось получить официальный ответ от нацперевозчика.

Фото экоактивистов

Экоактивисты заявляли, что упаковка от постельного белья и чайного набора, полиэтиленовая упаковка чайного набора, пластмассовая крышка кружки и ложки, используемые в вагонах, загрязняют окружающую среду. Некоторые пассажиры выбрасывают эти вещи в окно и мусор лежит вдоль железной дороги. Экоактивисты посоветовали железнодорожникам перейти на биоразлагаемую тару.

В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что они проводят работу с поставщиками, предоставляющими упаковку от постельного белья и чайного набора в поездах для изучения возможностей перехода на более экологичные материалы и отказа от использования полиэтиленовых пакетов.

Нацперевозчик призывает пассажиров ответственно относиться к утилизации мусора. В поездах установлены специальные мусорные контейнеры, а проводники и мойщики регулярно занимаются сбором и сортировкой отходов. Собранный мусор затем вывозится для дальнейшей утилизации.