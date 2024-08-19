В Мангистау незаконно добывали нефть и газ

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Жалгызтобемунай» в течение 11 дней добывало нефть и газ без экологического разрешения. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

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Природоохранная прокуратура в ходе анализа выявила очередные нарушения экологического законодательства на территории Мангистауской области.

Так, недропользователь ТОО «Жалгызтобемунай» в период с 1 по 11 января 2024 года без наличия экологического разрешения осуществлял добычу нефти и попутного газа, - пояснили в надзорном органе региона.

Там же отметили, что актом прокурорского надзора указанную компанию привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Сумма наложенного штрафа составила 7,8 миллиона тенге.