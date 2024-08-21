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21.08.2024, 11:43

Какой будет погода в сентябре, рассказали синоптики Мангистау

Экология 0 2 323 Алия Шарипова

В мангистауском филиале РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды по региону на сентябрь.

Фото автора
Фото автора

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +19,5+21,5°С, что около нормы (норма: +18,6+20,8°С).

В первой декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от +23..+28°С до +8..+13°С, на западе области +16°С, днем от +35..+40°С до +21..+26°С. В конце декады – повышение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от +13..+18°С до +8..+13°С, на северо-востоке области +5°С, днем от +26..+31°С до +21..+26°С, на севере области +16°С.

В начале третьей декады синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до +3..+8°С, днем до +16..+21°С. Затем – повышение температуры воздуха ночью до +8..+13°С, днем до +21..+26°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы в западной половине области, меньше нормы – в восточной половине области (норма: 5-11 мм).

Кратковременный дождь предполагается в конце первой, в начале третьей декадах. Гроза ожидается в конце первой декады. Пыльная буря – в середине первой, в конце второй декадах. Ветер до 15-20 метров в секунду прогнозируется в конце первой, второй и в середине третьей декадах.

В «Казгидромете» подчеркнули, прогноз погоды на месяц носит консультативный характер.

Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/-5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца, - сообщили синоптики.

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