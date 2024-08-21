В мусорную свалку превратилось побережье «Голубой бухты» в Мангистау

Один из жителей региона Абай Жанысбаев заснял на видео усыпанное мусором побережье «Голубой бухты». По заверениям акимата Тупкараганского района, на место уже отправили технику и людей для сбора мусора.

Коллаж из кадров видео

Житель региона обратился в редакцию Lada.kz с жалобой на состояние пляжа «Голубой бухты». Абай Жанысбаев 19 августа запечатлел то, во что превратилось популярное в Мангистауской области побережье. На кадрах видны «горы» мусора.

Видео Абая Жанысбаева.

В акимате Тупкараганского района, куда относится пляж «Голубой бухты», прокомментировали ситуацию.

Пару дней назад, когда видео с «Голубой бухты» появилось в Сети, мы направили туда сотрудников, дабы удостовериться в происходящем. В целом, акимат ежедневно очищает территорию, но из-за наплыва отдыхающих в летнее время имеет место быть факт загрязнения, так как отдыхающие не всегда убирают за собой мусор. Запечатленное на видео практически невозможно, потому что там регулярно проходит уборка, - отметили в акимате.

Позже в администрации района подтвердили факт загрязнения пляжа, и сегодня, 21 августа, туда направили технику и людей для уборки.