Шлюзы для сохранения уровня воды планируют установить в озере Караколь

У экологов накопилась масса вопросов, касающихся охраны озера Караколь, его статуса, сливов сточных вод и проведения общественных слушаний. Часть из них уже решена, другие – только в процессе. Подробнее узнал Zakon.kz .

Фото предоставлено Адильбеком Козыбаковым

Озеро Караколь было создано в 60-е годы XX века как отстойник Мангистауского атомно-энергетического комбината. Впадину заполняли сбросовыми водами, которые образовывались после опреснения морской воды. В итоге за много лет наполнилось озеро общей площадью 4,5 тыс. га. Его заселили рачки, рыбешки, сюда на зимовку стали прилетать птицы – всего свыше 175 видов, из них больше 20 видов занесены в Красную книгу.

Озеро облюбовали стаи фламинго, лебедей, пеликанов, цапель и многих других птиц. Сейчас это особо охраняемая природная территория Карагие-Каракольского зоологического заказника республиканского значения.

Красоту этого искусственно созданного озера омрачали свалки бытового мусора и строительных материалов, экологи постоянно находили на берегах стреляные гильзы и рыболовные снасти.

Раньше инспекторы дежурили на озере только в будние дни в рабочее время. Это было на руку браконьерам, любителям незаконной рыбалки и съемок с помощью дронов, которые распугивали стаи птиц. Сейчас сотрудники заповедника изменили режим работы – они дежурят вахтами с круглосуточным патрулированием территории озера. Это стало возможным после многочисленных обращений экологов.

Кроме того, специалисты уже несколько лет говорят о необходимости установки шлюзов на озере. Оно сообщается с Каспием, уровень которого падает, а значит, снижается и уровень воды в озере.

Поэтому мы рекомендовали установить шлюз, чтобы вода накапливалась на Караколе до нужного уровня, а затем излишки сбрасывались в море, то есть необходимо автоматическое регулирование. Ради решения этого вопроса была создана межведомственная комиссия, это было даже на контроле у президента страны. Когда Касым-Жомарт Токаев приезжал к нам, он обратил внимание на снижение уровня воды в озере и сказал, что нужно сделать все, чтобы не потерять Караколь, - рассказал Адильбек Козыбаков, эколог, заместитель председателя Координационного комитета и представитель по связям с общественностью Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.

По словам представителей областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, работы по подготовке и установке шлюзов уже ведутся.

Для исполнения поручения главы государства по улучшению экологического состояния озера Караколь министерством экологии и природных ресурсов РК разработано научное обоснование по изучению экологической системы озера Караколь. В нем указано на необходимость разработки проектно-сметной документации «Регулирование уровневого режима озера Караколь с помощью ограждающей дамбы и водопропускного шлюза». В настоящее время планируется предусмотреть средства из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации, - сообщили в управлении.

Добиваются экологи и разработки, а также утверждения методики расчета фоновых концентраций химических веществ для озер. Такой методики, как выяснилось, не существует даже для Каспийского моря.

У нас есть письмо от филиала «Казгидромет» от 2020 года об отсутствии методики расчетов фоновых концентраций. Но никто не знает, кто должен разрабатывать эту методику, - добавляет Адильбек Козыбаков.

Много вопросов у экологов и к проведенному четыре года назад совещанию в областном акимате, на котором было принято решение по сбросу сточных вод крупного отеля в озеро Караколь.

Нам сказали, что никто в этом разбираться не будет, так как это было давно. Но, тем не менее, проблема-то осталась. Открытость тогда не была обеспечена. К слову, альтернативный вариант сброса этих вод был, но было принято странное решение – разрешить сброс именно в Караколь, как будто озеро существует для сброса сточных вод. Никак не учли, что это особо охраняемая природная территория, что это заказник, что там обитают краснокнижные виды птиц, и какой вред им может быть нанесен. Кроме того, мы потребовали признать несостоявшимися общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду по рабочему проекту отеля, которые прошли в 2019 году. Тогда они прошли без участия заинтересованной общественности. Никто не знал об этих слушаниях, так как объявление не было размещено на сайтах СМИ, а только на сайте объявлений. Этого было недостаточно, то есть не было открытости и прозрачности, - отмечает эколог.

Также экологи требуют дополнить одну из статей Предпринимательского кодекса. Сейчас при проведении проверок возможно лишь привлечение специалистов-консультантов из числа госорганов и подведомственных организаций, а независимые эксперты остаются за бортом.

Экологи планируют выйти с этой инициативой в министерство, мажилис и в Национальную палату «Атамекен». Кроме того, экологи настаивают на придании озеру Караколь статуса природного парка или резервата. Нынешний статус не обеспечивает сохранности и покоя для обитателей озера.

Акимату Мангистауской области предложено рассмотреть альтернативный вариант по сохранению озера Караколь. Например, создание особо охраняемой природной территории местного значения со статусом юридического лица. В этой связи распоряжением акима области от 12 августа 2024 года сформирована рабочая группа по сохранению исторических, природных мест. Будут определены уникальные в регионе места, а члены комиссии обсудят вопрос присвоения озеру Караколь статуса юридического лица местного значения, - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Экологи говорят, что к проблемам озера пора бы подключиться и управлению туризма, и даже управлению образования страны. Но пока наладить контакт не удается. Между тем Адильбек Козыбаков уже много лет призывает создать эколого-просветительский центр, сделать озеро объектом экотуризма, установить смотровые вышки, проложить экологические тропы. Но пока эти предложения госорганы не слышат.

Ранее Адильбек Козыбаков сообщал о том, что в Каспийском море были замечены пресноводные черепахи.