Грозу и сильный ветер 24 августа обещают синоптики в Мангистау

Молния над Актау. Фото Экспедиции +362

По данным синоптиков, 24 августа утром и днем на западе Мангистауской области ожидается гроза.

Ветер северо-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность, - говорят синоптики.

Также, по данным «Казгидромет», в Актау 24 августа днем временами ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.