18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
533.77
5.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.09.2024, 15:52

Мир диких животных: в саксауловой роще на полуострове Бузачи обитает краснокнижный каракал

Экология 0 1 968 Лиана Рязанцева

Биолог, председатель регионального экологического совета по Мангистауской области, ассоциации Ecojer, Адильбек Козыбаков на своей странице в Facebook опубликовал видео под названием «Мир диких животных на полуострове Бузачи».

Кадр видео
Кадр видео

Адильбек Козыбаков рассказал, что раньше слышал, что в саксауловой роще на полуострове Бузачи обитает краснокнижный каракал, но убедился в этом только недавно, увидев видео с фотоловушки.

С 28 апреля по 18 августа фотоловушки зафиксировали каракала, зайца-толая, большую песчанку, лисицу, шакала и канюка-курганника, среднеазиатскую черепаху, внесенную в Красный список Международного союза охраны природы IUCN. Биолог также отметил, что с первыми осенними холодами в роще можно будет встретить перелетных птиц на отдыхе по пути осенней миграции.

Еще в 2007 году, когда я работал в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, я выехал на Бузачи с плановой проверкой, чтобы проконтролировать воздействие нефтяной компании «Buzachi Operating LTD» на растительный и животный мир. Вот тогда, во время объезда контрактной территории компании, я обнаружил целую саксауловую рощу примерно на 14 квадратных километров, которой не было ни на каких картах. На контрактную территорию компании заходила только небольшая часть рощи, но этого было достаточно, чтобы выдать предписание о необходимости охраны этой рощи путем проведения разъяснительной работы среди своих сотрудников и представителей подрядчиков. Затем я ушел с той работы, но как потом оказалось, экологи компании вот уже 17-ый год как придерживаются моего предписания. Естественно, нетронутая саксауловая роща привлекла большое количество видов диких животных, в том числе и краснокнижного каракала, который, скорее всего, питается обитающими там же большой песчанкой и зайцами, а также другими мелкими животными. Это пример ответственного отношения нефтяной компании к окружающей природной среде, - рассказал Адильбек Козыбаков.

Эксперт также затронул вопрос охраны саксаульной рощи. 

Необходимо в срочном порядке усилить охрану животного мира на этой территории и провести разъяснительную работу с местным населением. Со своей стороны готов обсудить с госорганами идею по привлечению местных ребят в общественную инспекцию по охране биоресурсов, - заключил биолог.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?