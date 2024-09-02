Мир диких животных: в саксауловой роще на полуострове Бузачи обитает краснокнижный каракал

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Адильбек Козыбаков рассказал, что раньше слышал, что в саксауловой роще на полуострове Бузачи обитает краснокнижный каракал, но убедился в этом только недавно, увидев видео с фотоловушки.

С 28 апреля по 18 августа фотоловушки зафиксировали каракала, зайца-толая, большую песчанку, лисицу, шакала и канюка-курганника, среднеазиатскую черепаху, внесенную в Красный список Международного союза охраны природы IUCN. Биолог также отметил, что с первыми осенними холодами в роще можно будет встретить перелетных птиц на отдыхе по пути осенней миграции.

Еще в 2007 году, когда я работал в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, я выехал на Бузачи с плановой проверкой, чтобы проконтролировать воздействие нефтяной компании «Buzachi Operating LTD» на растительный и животный мир. Вот тогда, во время объезда контрактной территории компании, я обнаружил целую саксауловую рощу примерно на 14 квадратных километров, которой не было ни на каких картах. На контрактную территорию компании заходила только небольшая часть рощи, но этого было достаточно, чтобы выдать предписание о необходимости охраны этой рощи путем проведения разъяснительной работы среди своих сотрудников и представителей подрядчиков. Затем я ушел с той работы, но как потом оказалось, экологи компании вот уже 17-ый год как придерживаются моего предписания. Естественно, нетронутая саксауловая роща привлекла большое количество видов диких животных, в том числе и краснокнижного каракала, который, скорее всего, питается обитающими там же большой песчанкой и зайцами, а также другими мелкими животными. Это пример ответственного отношения нефтяной компании к окружающей природной среде, - рассказал Адильбек Козыбаков.

Эксперт также затронул вопрос охраны саксаульной рощи.