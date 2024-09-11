Причины и последствия обмеления Каспия будут изучать в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило поправки в деятельность НАО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря», сообщает Zakon.kz .

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В частности, в основные виды деятельности НАО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря» добавлено изучение причин и последствий обмеления Каспийского моря.

Помимо этого институт занимается мониторингом окружающей среды и научно-исследовательскими работами в казахстанском секторе Каспийского моря на предмет сохранения и воспроизводства природных ресурсов Каспийского моря, укреплением сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств.

Как поясняется, дополнение внесено в связи с поручением Президента Казахстана, данным во время рабочей поездки в Мангистаускую область 7 ноября 2022 года.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 сентября.

Постановление правительства о создании НАО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря» было принято правительством республики 25 января 2024 года.