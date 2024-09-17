Переднеазиатский леопард был запечатлен в Устюртском заповеднике

Ночные кадры редкого переднеазиатского леопарда (кавказский барс) попали в объективы фотоловушки Устюртского заповедника.
По информации специалистов организации, в этом году они продолжают работу по мониторингу биоразнообразия с помощью фотоловушек в рамках международного проекта по изучению и охране диких кошек Центральной Азии совместно с BRCC и АСБК (Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана, - прм. автора) при поддержке гранта от National Geographic и фонда Segré и участии Conservation X Labs.
Переднеазиатский леопард, или кавказский барс — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, подвид леопарда, обитающий на Кавказе, а также в Западной и Центральной Азии.
Проект реализуется в трех странах – Туркменистане, Кыргызстане и Казахстане. Основной результат: впервые после февраля 2022 года подтверждено присутствие переднеазиатского леопарда на нескольких участках заповедника в период с января по август 2024 года.
Кроме того, в рамках проекта по согласованию с Пограничной службой КНБ РК были созданы 24 дополнительных прохода для копытных животных в пограничных проволочных заграждениях на участках государственной границы Казахстана с Туркменистаном и Узбекистаном в пределах Мангистауской области.
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