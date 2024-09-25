Бытовой мусор: правила сбора и вывоза отходов в Мангистау

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказали о том, какую опасность таит в себе скопление отходов, а также о правилах, которые должны соблюдать компании, занимающиеся вывозом мусора.

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Главный специалист отдела контроля и надзора за коммунальными объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Ляззат Канжанова рассказала о том, чем опасно скопление большого количества мусора.

Твердые бытовые отходы – это пищевые продукты, предметы быта или товары, не подлежащие дальнейшему использованию, утратившие свои потребительские свойства. Переполнение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и появление неприятных запахов приводят к возникновению инфекционных и других заболеваний, размножению грызунов и мух, - предостерегла она.

По словам Ляззат Канжановой, существуют санитарно-эпидемиологические требования к сбору и транспортировке твердых бытовых отходов.

Так, на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации. В малых населенных пунктах при отсутствии таких компаний организуются места с самостоятельным вывозом отходов, под контролем и обслуживанием службы местного исполнительного органа.

В населенных пунктах (на территории жилищного фонда, организаций, культурно-массовых учреждений, зон отдыха) выделяют специальные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадку устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту, исключающую возможность распространения (разноса) отходов ветром, но не менее 1,5 м, - рассказала она.

Баки для сбора твердых бытовых отходов оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения). В районах сложившейся застройки, при отсутствии возможности соблюдения санитарных разрывов, расстояния устанавливаются комиссионно с участием местных исполнительных органов, территориальных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, собственников объектов и других заинтересованных лиц.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками. Сроки хранения отходов в баках при температуре ноль градусов Цельсия и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток, - рассказала специалист.

При этом организации, эксплуатирующие, обслуживающие контейнерные площадки и баки, должны обеспечить их надлежащее санитарное содержание, а именно: производить своевременный ремонт и замену непригодных к дальнейшему использованию контейнеров; принимать меры по обеспечению регулярной мойки, дезинфекции, дезинсекции, дератизации против мух и грызунов.

Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из баков в специализированный транспорт, осуществляющего транспортировку коммунальных отходов, производят работники организации, которые их вывозят.

Ранее Ляззат Канжанова рассказывала о том, куда жители региона могут обратиться в случае несвоевременного вывоза мусора.