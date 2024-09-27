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27.09.2024, 10:00

«Пора бить тревогу»: общественники призывают защитить Каспий

Экология 0 1 376 Наталья Вронская

Всемирный день моря отмечался вчера, 26 сентября. Этот день  подчеркивает важность тех проблем, которые возникли за долгие годы человеческой расточительности и потребительского отношения к морям, сообщает телеграм-канал Жаңа адамдар .

фото с телеграм-канала Жаңа адамдар
фото с телеграм-канала Жаңа адамдар

Каспийское море – одно из главных достояний Казахстана, и мы его теряем, пишут общественники. Загрязнение природного объекта из-за добычи полезных ископаемых приводит к гибели уникальных рыб и животных, некоторые из которых находятся на грани исчезновения. Миллионы тюленей когда-то считали Каспий своим домом. В настоящее время, пo данным специалистов, их число не превышает 60 тысяч. В море ежегодно попадает 200 тысяч тонн нефти и более 100 миллионов кубометров неочищенных канализационных стоков. Нечистоты и нефтепродукты уже превратили море в источник инфекционных заболеваний.

«Мы своими руками губим Каспий - гордость и жемчужину нашего региона. И сами перестали обращать внимание на грядущую катастрофу. Речь не только о Казахстане. Ответственность лежит на всех странах, имеющих выход к морю. Состояние Каспия требует немедленного внимания от всех пяти прибрежных стран. Нельзя дальше игнорировать сигналы SOS, которые подает природа. Пора бить тревогу!», - призывают неравнодушные казахстанцы в телеграм-канале Жаңа адамдар.

В Международный день моря в Астане, возле посольств стран, имеющих выход к Каспию, Жаңа адамдар установили 4-х метровые арт-объекты, напоминающие о катастрофическом состоянии этого водоёма. К каждому объекту был прикреплен «гонг», в который могли ударить те, кому важна тема сохранения Каспия. Жители Астаны с энтузиазмом участвовали в акции. Целый день для представителей посольств звучал тревожный звон.

Жаңа адамдар обратились к жителям Азербайджана, Ирана, Туркменистана, России и Казахстана с призывом объединить усилия, ведь Каспийское море – наше общее достояние.

«Политики, бизнесмены, крупные нефтяные корпорации, ученые, экологи и простые люди – все вместе должны заняться решением этой проблемы. И чем скорее, тем лучше», - призвали общественники.

Напомним, общественники и жители Актау уже не раз, и не два задавались вопросом: «Почему уходит Каспий?». В ответ на их обоснованные опасения остаться без питьевой воды эксперты разного уровня давали размытые ответы, объясняя теоретические причины и выдвигая обнадеживающие прогнозы.

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