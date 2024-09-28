Около 100 тонн мусора собрали на набережной Актау

На осеннем субботнике в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» было вывезено около 100 тонн мусора, сообщает пресс-служба акимата города.
В мероприятии приняли участие около 800 человек - специалисты учреждений государственного и частного секторов, волонтеры, а также работники коммунальных служб. Местная администрация обеспечила всех необходимыми средствами. Было задействовано пять единиц техники.
Работы по уборке проводились в 9А микрорайоне, начиная от композиции «I Love Aktau» и до набережной в 15 микрорайоне.
Субботники планируют проводить до 15 октября.
Приглашаем всех горожан присоединиться и внести свой вклад в чистоту нашего города, - обратился заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов.
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