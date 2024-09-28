Около 100 тонн мусора собрали на набережной Актау

На осеннем субботнике в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» было вывезено около 100 тонн мусора, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото предоставила пресс-служба акимата города

В мероприятии приняли участие около 800 человек - специалисты учреждений государственного и частного секторов, волонтеры, а также работники коммунальных служб. Местная администрация обеспечила всех необходимыми средствами. Было задействовано пять единиц техники.

Работы по уборке проводились в 9А микрорайоне, начиная от композиции «I Love Aktau» и до набережной в 15 микрорайоне.

Субботники планируют проводить до 15 октября.