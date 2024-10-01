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01.10.2024, 16:06

Торнадо на Каспийском море: правда или фейк?

Экология 0 1 339 Лиана Рязанцева

Редакции Lada.kz удалось побеседовать с геофизиком Геннадием Тарасенко из университета имени Есенова, который занимается изучением таких явлений, как торнадо.

Кадр видео
Кадр видео

Вчера, 30 сентября, во всех СМИ вышла информация, что в Каспийском море, рядом с Кашаганским месторождением, впервые зафиксировали сильный торнадо. 

В Telegram-канале «Pace Analytics» было опубликовано фото торнадо. Авторы публикации уверяют, что инцидент произошел рядом с островом Д на Кашаганском месторождении. 

Журналисту редакции Lada.kz удалось установить, что данная фотография была опубликована в интернете еще в 2011 году.

На сайте vigivanie.com, который занимается отслеживанием событий на планете в режиме реального времени, говорится:

Так, 3 октября 2011 года зафиксирован очередной торнадо (смерч) теперь в Казахстане, в районе нефтедобывающей вышки «Кашаган«. Этот вихрь образовался над водной поверхностью Каспийского моря и позабавил своим присутствием только рабочих и нескольких зевак на берегу, которые и запечатлели торнадо на фото. Вашему вниманию несколько кадров смерча в Кашагане (Казахстан) на Каспийском море. Это очередной случай возникновения торнадо в совсем неожиданном районе.

Торнадо не являются новым явлением для Казахстана. Более того, случаи торнадо были зафиксированы в Каспийском море и со стороны Азербайджана.

Геофизиком Геннадий Тарасенко рассказал, что торнадо в Каспийском море рядом с Кашаганским месторождением было зафиксировано еще в 2003 году. По его словам, одной из основных причин возникновения торнадо может быть нефтедобыча.

Еще в 2009 году Геннадий Тарасенко предупреждал о возможных катаклизмах в Мангистауском регионе. Он указывал на потенциальные экологические изменения, которые могут повлиять на экологическую ситуацию в регионе.

По мнению Геннадия Тарасенко, торнадо не только связаны с нефтедобычей, но и являются частью более широких климатических изменений. Он отметил, что в Мексиканской впадине, где добывают нефть уже более 100 лет, также наблюдаются частые торнадо, а у нас, после 40 лет добычи, начали проявляться схожие катаклизмы. 

Каспийское море постепенно уходит на 3-4 метра, прогнозируют снижение уровня воды до 100 метров. Внутренние озера также чувствуют эту экологическую обеспокоенность. Нефть и вода — плохая комбинация, особенно когда радиаторная жидкость и другие химические элементы снижают уровень воды, что приводит к лесным пожарам и другим стихийным бедствиям. Хотя торнадо меньше способствует возникновению пожаров, все эти процессы взаимосвязаны. Для более глубокого понимания необходимо провести сейсмические разрезы в Каспии, чтобы увидеть, куда уходит вода. Однако эти изменения уже трудно исправить, и мир должен искать альтернативные источники энергии и лететь в космос, это лучше всего, - рассказал Геннадий Тарасенко.

Геннадий Тарасенко отметил, что машины, поезда и самолеты, работающие на нефти, вносят свой вклад в глобальное изменение климата. Он предупреждает, что, если продолжить в том же духе, мы можем столкнуться с катастрофическими последствиями. Тарасенко отмечает, что в будущем возможно даже исчезновение кислорода, а на одном азоте далеко не продвинуться — это может привести к серьезным проблемам для человечества, вплоть до того, что мы просто "уснем" навсегда.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Редакция, подскажите, пожалуйста, каким химическим элементом является "радиаторная жидкость"?
01.10.2024, 20:24
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