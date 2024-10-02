Жителей Актау приглашают принять участие в субботнике

В эту субботу, 5 октября, на территории горячего источника в Мунайлинском районе пройдет субботник. Организатором мероприятия выступает общественный фонд «Мы люди - мы вместе». Жителей Актау приглашают принять участие в экоакции.
По предоставленным данным, участникам субботника предоставят транспорт и необходимый инвентарь.
Сбор людей пройдет 5 октября в 12:00 часов у монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне.
Справки по телефону и заявки принимаются по номерам телефонов в WhatsApp: +7 (702) 821-06-50 (Имангазы), +7 (747) 215-93-15.
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