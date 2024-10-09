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08.10.2024, 19:06

И так сойдет! Состояние территории после работ на теплотрассе возмутило жителей Актау

Экология 0 1 406 Александр Рыжих

Горожане запечатлели на фото выкорчеванные деревья, оставшиеся после проведения работ по реконструкции магистральной теплосети. 

Фото пользователей Сети
Фото пользователей Сети

В редакцию Lada.kz обратились с жалобой жители дома №72 в 27 микрорайоне. По их словам, рабочие, занимающиеся реконструкцией магистрального трубопровода, после своей деятельности оставили вырванные деревья, которые жильцы самостоятельно посадили на придомовой территории.

Посмотрите, как они пытались закопать один из саженцев. Это же просто смех. Какое наплевательство со стороны людей. Я понимаю, подобные работы важны, но большого труда не стоит вернуть деревья на место, тем более, у них есть техника для этого – та, которой они эти деревья и погубили, - посетовала одна из жительниц дома.

По словам женщины, она бы и сама вернула деревья на прежние места, но после монтажных работ там остались крупные камни, которые без специальной техники убрать нельзя.

У меня и лопаты дома нет, но нашла бы и закопала их снова. Некоторые деревья уже не посадить обратно, но что ж, работа с трубами тоже нужна. Но, у нас и правда губят все живое и на каждом шагу, - сказала жительница дома.

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