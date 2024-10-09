Жителям Актау предлагают принять участие в «Гонке за мусором»

Жителей Актау приглашают принять участие в экологической акции-квесте «Гонка за мусором», в рамках которой предусмотрено проведение субботника в игровом формате. Об этом сообщили в НПУ «Эко Мангистау».
Акция «Гонка за мусором» пройдет 12 октября с 09:00 до 15:00 часов на Теплом пляже.
Автобусы и инвентарь будут предоставлены бесплатно.
Участников ожидает:
Регистрация до 11 октября по ссылке.
Мероприятие состоится при поддержке ведущего Станислава Красько, агентства «SVOI Event Production» и управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области в рамках гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в поддержку инициативы «Таза Казахстан».
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