Жителям Актау предлагают принять участие в «Гонке за мусором»

Жителей Актау приглашают принять участие в экологической акции-квесте «Гонка за мусором», в рамках которой предусмотрено проведение субботника в игровом формате. Об этом сообщили в НПУ «Эко Мангистау».

Фотографии: instagram.com/ekomangystau/

Акция «Гонка за мусором» пройдет 12 октября с 09:00 до 15:00 часов на Теплом пляже.

Автобусы и инвентарь будут предоставлены бесплатно.

Участников ожидает:

уборка побережья в формате дружеской гонки;

элементы игры с заданиями и призами для самых активных;

возможность сделать наш город чище и красивее вместе с друзьями и соседями;

общение с единомышленниками и возможность завести новых друзей.

Регистрация до 11 октября по ссылке.

Мероприятие состоится при поддержке ведущего Станислава Красько, агентства «SVOI Event Production» и управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области в рамках гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в поддержку инициативы «Таза Казахстан».