На каких птиц можно охотиться осенью в Мангистау

О правилах охоты на животных, обитающих в нашем регионе, сообщили в министерстве экологии РК.

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Экологи рассказали новостному порталу Tengrinews.kz о правилах охоты, а также видах животных, на которых можно охотиться сенью, озвучив при этом сроки.

На гагару, гуся, черную казарку, утку, лысуху в Мангистауской области можно охотиться со второй субботы сентября по 31 декабря. Подобные сроки и в Туркестанской области.