На каких птиц можно охотиться осенью в Мангистау

О правилах охоты на животных, обитающих в нашем регионе, сообщили в министерстве экологии РК.
Экологи рассказали новостному порталу Tengrinews.kz о правилах охоты, а также видах животных, на которых можно охотиться сенью, озвучив при этом сроки.
На гагару, гуся, черную казарку, утку, лысуху в Мангистауской области можно охотиться со второй субботы сентября по 31 декабря. Подобные сроки и в Туркестанской области.
Вместе с тем, согласно подпункту 25 пункта 18 Правил охоты, запрещается охота на других видов животных, не указанных в разрешении на пользование животным миром или путевке. В соответствии со статьей 337 УК РК, за незаконную охоту предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, - предупредили в ведомстве.
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