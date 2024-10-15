За намеренное загрязнение почвы оштрафована компания в Мангистау

Факт незаконного сброса жидкости неизвестного происхождения в почву обнаружен в городе Жанаозен. Прокуратура вышла на нарушителя и привлекла его к ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.

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Прокуратурой города Жанаозен в рамках анализа по вопросу соблюдения экологического законодательства установлен факт сброса в почву жидкости, использованной ТОО «SAAT Group» для очистки нефтетрубопроводов.

По результатам лабораторного исследования в экспериментальных пробах изъятой почвы обнаружены следы нефтепродуктов.

По акту прокуратуры города указанная компания привлечена к административной ответственности по ч.4 ст. 328, ч.1 ст.332 и ч.4 ст.337 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа на 4 млн тенге.