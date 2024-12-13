Активисты Казахстана запустили движение по спасению Каспия

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Из-за ситуации с обмелением Каспийского моря в Казахстане возникло движение Save the Caspian Sea. В него вошли активисты из числа казахстанских ученых, экологов и общественных деятелей.

Каспийское море, некогда крупнейший замкнутый водоем мира, жизненно важный для более чем 270 миллионов человек в Казахстане, России, Туркменистане, Иране и Азербайджане, находится под угрозой исчезновения. Дно Каспия оголяется со средней скоростью 70 сантиметров в год, а в некоторых районах Казахстана побережье уже отступило на 18 километров. Без разумного вмешательства к концу века уровень моря может снизиться еще на 18 метров, что приведет к катастрофическим последствиям для прибрежных сообществ, местной экономики и экосистемы, - считают активисты.

Помимо этого, неравнодушные казахстанцы хотят обратить внимание населения планеты на массовую гибель тюленей на Каспии: только за последние два года на разных берегах Каспия обнаружено около 4000 тушек.

Годы обсуждений, конференций и усилий многочисленных, но разрозненных некоммерческих организаций не смогли остановить этот процес. Пришло время объединить наши усилия и потребовать решительных действий от всех, кто формирует будущее Каспийского региона, — заявил Вадим Ни, юрист по экологическому и климатическому праву, директор социально-экологического фонда и основатель движения Save the Caspian Sea.

Save the Caspian Sea планирует координировать и продвигать исследования по сохранению природы. Участники сосредоточатся на объединении усилий для восстановления экосистем, предотвращения утраты биоразнообразия и деградации окружающей среды. Важным направлением станет развитие межрегионального сотрудничества, партнерств с некоммерческими компаниями и корпорациями для выработки и реализации совместных решений.

Мы стремимся вовлечь миллионы людей по всему миру через глобальную информационную кампанию с использованием хештега #SaveTheCaspian. Через общественную поддержку движение стремится привлечь внимание лиц, принимающих решения, чтобы они предприняли реальные меры по сохранению критически важной экосистемы Каспийского моря, - говорят активисты.

Для получения дополнительной информации о движении, возможности участия или организации интервью с ключевыми фигурами кампании посетите www.savethecaspiansea.com или свяжитесь по адресу: info@savethecaspiansea.com

Для справки: «Спасем Каспийское море» (Save the Caspian Sea, SCS) — это международное движение, направленное на решение ключевых экологических проблем, угрожающих Каспийскому морю.