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13.12.2024, 14:22

Активисты Казахстана запустили движение по спасению Каспия

Экология 0 2 373 Александр Рыжих

Казахстанские экологи, ученые и общественные деятели объединились из-за кризиса Каспийского моря и запустили глобальное движение Save the Caspian Sea.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

Из-за ситуации с обмелением Каспийского моря в Казахстане возникло движение Save the Caspian Sea. В него вошли активисты из числа казахстанских ученых, экологов и общественных деятелей.

Каспийское море, некогда крупнейший замкнутый водоем мира, жизненно важный для более чем 270 миллионов человек в Казахстане, России, Туркменистане, Иране и Азербайджане, находится под угрозой исчезновения. Дно Каспия оголяется со средней скоростью 70 сантиметров в год, а в некоторых районах Казахстана побережье уже отступило на 18 километров. Без разумного вмешательства к концу века уровень моря может снизиться еще на 18 метров, что приведет к катастрофическим последствиям для прибрежных сообществ, местной экономики и экосистемы, - считают активисты.

Помимо этого, неравнодушные казахстанцы хотят обратить внимание населения планеты на массовую гибель тюленей на Каспии: только за последние два года на разных берегах Каспия обнаружено около 4000 тушек.

Годы обсуждений, конференций и усилий многочисленных, но разрозненных некоммерческих организаций не смогли остановить этот процес. Пришло время объединить наши усилия и потребовать решительных действий от всех, кто формирует будущее Каспийского региона, — заявил Вадим Ни, юрист по экологическому и климатическому праву, директор социально-экологического фонда и основатель движения Save the Caspian Sea.

Save the Caspian Sea планирует координировать и продвигать исследования по сохранению природы. Участники сосредоточатся на объединении усилий для восстановления экосистем, предотвращения утраты биоразнообразия и деградации окружающей среды. Важным направлением станет развитие межрегионального сотрудничества, партнерств с некоммерческими компаниями и корпорациями для выработки и реализации совместных решений.

Мы стремимся вовлечь миллионы людей по всему миру через глобальную информационную кампанию с использованием хештега #SaveTheCaspian. Через общественную поддержку движение стремится привлечь внимание лиц, принимающих решения, чтобы они предприняли реальные меры по сохранению критически важной экосистемы Каспийского моря, - говорят активисты.

Для получения дополнительной информации о движении, возможности участия или организации интервью с ключевыми фигурами кампании посетите www.savethecaspiansea.com или свяжитесь по адресу: info@savethecaspiansea.com

Для справки: «Спасем Каспийское море» (Save the Caspian Sea, SCS) — это международное движение, направленное на решение ключевых экологических проблем, угрожающих Каспийскому морю. 

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Комментарии

5 комментарий(ев)
IMHO
IMHO
Опять выделение денег ни на что и трата в никуда!
14.12.2024, 06:41
IMHO
IMHO
Опять выделение денег ни на что и трата в никуда!
14.12.2024, 06:40
TANKIST
TANKIST
BLA BLA BLA
13.12.2024, 18:42
БО
БО
Вроде институт изучения проблем каспийского моря создадут, вот тогда точно море начнёт подниматься, как нас заверяют...Главное сток вод,и на первом месте Волга!!! А тут тишина гробовая...
13.12.2024, 17:02
Argallo
Argallo
Море утрем утянув за собой все прибрежные города и наш город находится первым в списке из-за отсутствия другой воды. надо уже сейчас уезжать отсюда, покать есть возможность и пока не поздно
13.12.2024, 12:13
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