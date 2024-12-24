Врачи из Мангистау обучаются передовым моделям лечения в Беларуси

Врачи больниц и поликлиник, входящих в состав Мангистауского областного управления здравоохранения, обмениваются опытом в медицинских центрах республики Беларусь, сообщили lada.kz в пресс-службе здравоохранения региона.

фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области

Мангистауские врачи проходят обучающий курс по темам «Антибактериальная и противовирусная терапия инфекционных заболеваний», «Скорая медицинская помощь в педиатрии», «Интенсивная терапия тяжелых случаев».

При поддержке управления здравоохранения Мангистауской области врачи-кардиологи, инфекционисты, врачи общей практики и педиатры изучат мировой опыт и передовые модели лечения в диагностике и лечении различных заболеваний.