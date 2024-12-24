В Актау прошла Президентская ёлка

Сегодня, 24 декабря, в Актау была организована традиционная Президентская новогодняя елка. Поздравить малышей от имени Президента приехал аким области Нурдаулет Килыбай, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото пресс-службы акима Мангистауской области

В торжественном мероприятии приняли участие 200 детей. Среди них - дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве.

Глава региона Нурдаулет Килыбай от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил ребят с наступающим новогодним праздником и передал им пожелания от Президента.

«Дети – наше будущее. Каждый из них заслуживает счастливого детства. Глава государства всегда поддерживает молодое поколение и заботится о нем. Сегодняшняя елка – яркий тому пример. Для того, чтобы вы могли получить качественное образование, стать сильным специалистом, в регионе открываются новые школы. Поздравляю всех вас с Новым годом, желаю здоровья, счастья и успехов», - сказал Нурдаулет Килыбай.

В рамках мероприятия детям были представлены различные театрализованные постановки, развлекательные программы. Программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и символа 2025 года - змеи - подарила юным жителям области особое настроение. Одновременно состоялось музыкальное шоу творческих коллективов региона, дети пели, танцевали и приняли участие в праздничной церемонии зажжения елки.

Также для детей - участников праздника будет организована экскурсия в областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева и универсальную библиотеку имени Кабиболлы Сыдиыкова.

Отметим, 12 талантливых школьников из региона поехали на новогодний карнавал «Ғажайыптар орнағанда», который проходил в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» с 5 по 24 декабря. А 25 декабря 5 детей из Мангистауской области, относящихся к категории социальной помощи, посетят республиканскую ёлку «Жаңа жыл республика төрінде», организованную от имени Президента в Астане.

В завершение мероприятия всем детям от имени Президента Республики Казахстан были вручены специальные новогодние подарки.