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30.12.2024, 10:44

Перепись животных в заповедной зоне Мангистау показала рост их численности

Экология 0 1 694 Гульмира Садырова

Предприятием «Охотозоопром» и Институтом зоологии Алматы на особо охраняемых природных территориях Мангистауской области проведена перепись диких копытных животных. Инспекция выявила рост численности некоторых представителей фауны региона. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор Государственного регионального природного парка «Кызылсай».

Архар, попавший в фотоловушку. Фото предоставил. М.Каратауов
Архар, попавший в фотоловушку. Фото предоставил. М.Каратауов

Численность устюртских архаров и джейранов ежегодно и значительно увеличивается. 

"Если в прошлом году насчитывалось 1 059 устюртских архаров, то в этом году их стало уже 1 146. Количество джейранов выросло по сравнению с прошлогодним показателем с 73 до 93 голов. Государственными инспекторами на территории заказника проведены работы по открытию свыше 50 родниковых источников. На особо охраняемых природных территориях были установлены системы для водопоя. Работы в этом направлении будут продолжены", - рассказал Мынберген Каратауов. 

С начала года проведено более 300 рейдов. В результате выявлено 14 нарушений, составлены соответствующие протоколы, на нарушителей закона наложены штрафы.

В этом году фотоловушки зафиксировали около 20 000 различных видов животных и птиц.

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