Как изменился Каспий за 50 лет: история «жизни» одного камня

В редакцию Lada.kz прислали фотографию камня, за чьей историей жители наблюдают уже полвека. В объективы камер он попал примерно в 1975 году. Кадры показывают, насколько уходило и приходило море за прошедшие 50 лет.

Коллаж Lada.kz

На снимке 1975 «герой» стоит буквально в метре от берега моря. Согласно опубликованной в открытых источниках информации, падение уровня воды в Каспии наблюдалось в период с 1930 до 1977 года, затем вода приходила до 1995 года. После чего уровень воды стал снова снижаться.

На фото, запечатленном сегодня, 11 января, видно, что Каспий отошел дальше отметки 50-летней давности, однако, по мнению некоторых экспертов, в будущем ситуация улучшится.

Так, Сергей Андронов, житель Актау, приславший фото в редакцию, уверен, что уровень воды в море повысится.

Коллаж актауских старожил сохранил себе в прошлом году, сегодня прогуливался по Скальной тропе и увидел знакомый камень. Решил запечатлеть. Удивительно, как много поменялось с тех пор, а он такой же величественный и непоколебимый. История его «жизни» дает нам надежду на то, что море все же вернется, - рассказал Сергей Анронов.

Напомним, общественники и жители Актау не раз задавались вопросом, почему Каспий уходит. В ответ на их обоснованные опасения остаться без питьевой воды эксперты разного уровня давали размытые ответы, объясняя теоретические причины и выдвигая обнадеживающие прогнозы.