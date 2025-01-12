Туши тюленей и птиц разлагаются близ Актау

Местные жители нашли мертвых млекопитающих и птиц в районе базы отдыха «Caspiy Life».

Фото местных жителей

Люди обнаружили две тушки тюленей сегодня вечером, 11 января, в разных локациях около базы отдыха «Caspiy Life». По предположению отдыхающих, тела млекопитающих находятся здесь с прошлогоднего осеннего мора и разлагаются.

Местные жители застали также мертвых птиц, среди которых были вальдшнеп, чайки и лебеди.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что их специалисты проведут мониторинг береговой полосы.

О результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее эксперты озвучили предварительную причину массовой гибели тюленей в регионе.