Второе землетрясение за неделю произошло на Каспии

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По данным республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, землетрясение произошло в субботу вечером, 25 января, в 18:22 по местному времени.

Очаг находился на глубине 66 километров.

От эпицентра до Актау примерно 460 километров.

Координаты: 39°34′48″ северной широты, 51°36′36″ восточной долготы.

Напомним, на этой неделе, 20 января, вблизи этого места произошло аналогичное по амплитуде землетрясение.