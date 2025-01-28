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28.01.2025, 18:08

Какие редкие краснокнижные птицы обитают на озере Караколь

Экология 0 1 641 Наталья Вронская

На озере Караколь, относящемуся к части Каракия-Каракольского государственного зоологического заказника, был проведен 59-й Международный зимний учет водоплавающих и околоводных птиц. В ходе мероприятия на водоеме были замечены редкие краснокнижные птицы. Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков рассказал редакции Lada.kz о них.

Фото: Facebook / Адильбек Козыбаков
Фото: Facebook / Адильбек Козыбаков

Мероприятие было организовано при поддержке Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

По результатам 59-го Международного зимнего учета на озере Караколь выявили следующие виды птиц: чомга (4 особи), большая белая цапля (1), лебедь-шипун (около 3000), лебедь-кликун (2), малый лебедь (1), свиязь (5), кряква (27), красноголовый нырок (около 50), чирок-свистунок (37), хохлатая чернеть (около 40), гоголь (15), лысуха (около 800), хохотунья (около 200), тростниковая овсянка (2), орлан-белохвост (2), болотный лунь (2).

Мы встретили сразу два вида лебедя, занесенных в Красную книгу, – кликуна и малого. Также заметили орлана-белохвоста – это тоже краснокнижный вид. Эти редкие птицы прилетают к нам из более северных регионов. Конкретно откуда, можно узнать, только если установить на их теле GPS-трекер, или окольцевать (по старому методу), - рассказал председатель Адильбек Козыбаков.

По словам эксперта, в результате выданных им и его командой рекомендаций в 2023 году в паспорт Каракия-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения были внесены изменения, согласно которым с марта 2024 года озеро Караколь стали охранять круглосуточно.

Это делает наш Караколь единственным заказником в Казахстане с круглосуточной охраной. Несмотря на это, некоторые незаконопослушные блогеры все еще умудряются снимать на озере птиц, распугивая их дроном. Одного их них несколько раз привлекали к административной ответственности за последние несколько лет, но он оплачивает штраф и дальше продолжает беспокоить краснокнижных птиц, отнимая у них драгоценную энергию, которая так необходима зимой и во время сезонных миграций. Почему территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, которая налагает эти штрафы (в данном случае бесполезные), не обращается в суд с требованием конфисковать дрон, как орудие правонарушения, непонятно..., - говорит Адильбек Козыбаков.

В учетных работах приняли участие члены отряда «Қаракөл сақшылары» («Хранители озера Караколь») и волонтерского клуба «Эколидер» под руководством Адильбека Козыбакова, координатора по экологии Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Актау (НИШ ХБН), члена регионального экологического совета по Мангистауской области Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив «ECOJER» и АСБК Бахытгуль Жаксылыковой, эколога филиала компании Buzachi Operating LTD  Асхата Аманкулова, профессионального биолога Василия Бастаева, а также инспекторов Устюртского государственного природного заповедника.

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