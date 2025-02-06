Экологи назвали причину: зловонный химический запах беспокоит жителей пригорода Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители жилого массива «Ақ желкен» (Приморский) с жалобой на неприятный запах. По их словам, каждую ночь в воздухе ощущается химический запах, который вызывает у многих головные боли. В департаменте экологии Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

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Жители жилого массива «Ақ желкен» (Приморский) сообщили корреспонденту редакции, что по ночам ощущают резкие и неприятные запахи неизвестного происхождения.

В последнее время это участилось чуть ли не каждую ночь. Невозможно дышать, открывать окна, просто гулять. Многие жалуются на головные боли и раздражение слизистых, - пожаловался житель жилого массива.

Один из жителей отметил, что запах напоминает авиационный керосин.

В воздухе стоит токсичный запах. Достаточно всего пяти минут непрерывного вдыхания, чтобы получить отравление. Но, к сожалению, многие не обращают на это внимания, хотя от запаха могут пострадать дети, — рассказал местный житель.

Другие жители жилого массива рассказали, что в воздухе ощущается запах тухлых яиц и бензина. По их мнению, это могут быть выбросы. Они подчеркивают, что это не просто неприятный запах, а настоящая отрава, распространяющаяся в воздухе.

Если мы заболеем, нам завтра скажут, что мы сами что-то не то съели или у нас слабая генетика. Мы не можем открыть окна — такая ситуация была и летом, и осенью, и зимой! Это уже надоело. Проблема в том, что если оставить окно открытым на ночь, то и взрослые, и дети будут дышать этим запахом всю ночь. И что тогда с нами будет?, — возмущаются местные жители.

В департаменте экологии Мангистауской области подтвердили наличие неприятного запаха в жилом массиве «Ақ желкен», но отметили, что он не связан с выбросами.