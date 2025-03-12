Мертвые тюлени продолжают гнить на берегу в Актау

Фото местных жителей

В городской администрации, куда направили корреспондента Lada.kz из управления рыбной инспекции, сообщили, что касательно мертвых тушек тюленей нужно обращаться в департамент экологии по Мангистауской области.

Экологи же заявили, что не будут направлять специалистов для взятия проб воды, так как тела тюленей обнаружены не внутри водоема, а за его пределами. В ведомстве сообщили, что это в компетенции управления рыбной инспекции по Мангистауской области.

Круг замыкается на рыбной инспекции, которая, как выясняется, не занимается вопросом вывоза погибших тюленей на полигон.

Напомним, местные жители обнаружили две тушки млекопитающих недалеко от экс-резиденции Президента.