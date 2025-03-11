Мертвых тюленей вновь находят на берегу в Актау

Местные жители обнаружили две тушки млекопитающих недалеко от бывшей резиденции, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Умерших морских обитателей застали сегодня, 11 марта, отдыхающие, примерно в 1 километре от экс-резиденции Президента в сторону села Акшукур.

Тушки находятся порядка в 10-20 метрах друг от друга. Одна из них уже давно разложилась, второй труп - свежий, - сетуют жители.

О данном факте корреспондент Lada.kz сообщил инспекторам управления рыбной инспекции по Мангистауской области.

Специалисты ответили, что по степени разложения видно, что тюлени погибли в прошлом году и остались не утилизированы сотрудниками акимата в связи с погодными условиями и труднодоступностью.

На сегодня, уверяют инспекторы, проблема заключается в живых млекопитающих, которых находят вдоль береговой зоны.

Lada.kz обратилась за комментарием в городскую администрацию.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области рассказали о текущей ситуации с найденными на территории нефтяного месторождения тюленями.

Если встретился тюлень: рекомендации специалистов жителям Мангистау.

Тревел-блогер и писательница Сауле Бурибай в своем Instagram поделилась историей спасения тюленей в Мангистауской области. По ее словам, нефтяники бурят лунки и привозят к ним десятки тюленей, которые блуждают по льдам замерзшего Каспия. Эти трогательные моменты женщина запечатлела на видео.

Экоактивист, руководитель волонтерского клуба «Эко-Лидер» Бахытгуль Жаксылыкова в своем Instagram заявила о бездействии властей Мангистау в вопросе спасения тюленей.

Порядка 30 тюленей выпустили в море вблизи месторождения Каражанбас.