Масштабы замерзшего моря огромные: трогательная история спасения тюленей нефтяниками в Мангистау

Тревел-блогер и писательница Сауле Бурибай в своем Instagram поделилась историей спасения тюленей в Мангистауской области. По ее словам, нефтяники бурят лунки и привозят к ним десятки тюленей, которые блуждают по льдам замерзшего Каспия. Эти трогательные моменты женщина запечатлела на видео, передает Lada.kz .

Фото Сауле Бурибай

Множество видеозаписей с бедствующими тюленями, появившиеся в Интернете, не оставили путешественницу Сауле Бурибай равнодушной. По этим причинам она решила отправиться в посёлок нефтяников «Каражанбасмунай», чтобы посмотреть на ситуацию своими глазами.

О своем путешествии Сауле Бурибай рассказала в социальных сетях, опубликовав видео с места событий.

Благодаря нефтяникам и экологу «Каражанбасмунай» были спасены десятки тюленей. Было сделано несколько прорубей, но и они временные, так как лед покрывал море на километров 50, а то и больше. Как видите, кругом море, объятое льдом, - показала масштабы замерзшего Каспия на видео своим подписчикам путешественница.

По словам женщины, благое дело усложнялось и тем, что спасенные ранее тюлени возвращались обратно к нефтяникам.

Замкнутый круг длился несколько дней, - поделилась путешественница.

Сауле Бурибай не исключает ранее высказанного экспертами мнения о том, что тюлени прибились к месторождению из-за дезориентации в пространстве. При этом она отметила, что такое происходит не в первый раз.

Как оказалось, был аналогичный случай лет 30 назад. Но данное явление засекречено, нет никакой информации, - написала женщина.

Чтобы узнать точные причины, специалистами также были взяты пробы воды в окрестности.

Путешественница подчеркнула, что нефтяники очень старались помочь тюленям и относились к ним бережно.

Низкий поклон мужчинам. В священный месяц Рамазан они зашли с красивыми, благими делами. Обращались бережно, причём тюлени были агрессивными, по-собачьи старались цапнуть. Удержать их невозможно, так как у них нет шеи, рук, ног, а ласты очень хрупкие, к тому же, скользкие от жира и тяжёлые. Здесь только молодняк, были версии, что из-за погодных условий именно они блуждают в поисках моря. Но, увы, впоследствии специалисты увидели и следы бороздящих по льду взрослых особей тюленя, - рассказала женщина.

В своем видео Сауле Бурибай поделилась трогательными моментами спасения, и тем, как сильно замерз Каспий.

Масштабы замерзшего моря внушительные. Куда бы делся тюлень? Рабочие уже из других подразделений привозили и отпускали на берег замерзшего моря тюленей. Задача была - доставить их до лунок. Специалист региональной ассоциации НПО «Табиги орта» Нурлыхан Исмаилов спас немало тюленят, и буквально ходил или бегал за ними по пятам... Собрали, сколько смогли, погрузили в лунки, и ночью в туман, кромешную тьму, собрались обратно. Усталые, как собаки, но с чувством выполненного долга отправились в путь дорогу, - рассказала путешественница.

На вопрос: готовы ли соответствующие органы к подобным бедствиям. Нет, не готовы. Как и с лебедями практика показывает - все спустя рукава, на уровне телефонных созвонов все решается. Подобные случаи в соседних странах мобилизуют волонтеров, создаются штабы. По месторождениям бродит эндемик занесенный в Красную книгу, исчезающий вид, почему роль спасателей отвелась работникам нефтедобывающих компаний? Тогда как МЧС, рыбохрана и другие службы сослались на то, что дороги закрыты. И, дороги были открыты,- отметила Сауле Бурибай.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области рассказали о текущей ситуации с найденными на территории нефтяного месторождения тюленями.

Если встретился тюлень: рекомендации специалистов жителям Мангистау.