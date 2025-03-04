В степях Мангистау находят тюленей – в чем причина?

В степях Мангистауской области в последнее время часто обнаруживают тюленей, которые далеко отползли от побережья Каспийского моря. Речь идет о десятках особей, среди которых есть и бельки. Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями к экспертам, которые попытались объяснить происходящее в регионе.

Фото: скриншот из видео очевидца

Из-за сильного похолодания море покрылось льдом, а в степи выпал снег. Некоторые тюлени уходят в степь. Несколько особей нашли на месторождении Каражанбас в Тупкараганском районе, а ранее и на месторождении Каламкас.

Одну из версий ухода эндемиков в степь озвучил Миргалий Баймуканов, директор Института гидробиологии и экологии.

С 26 февраля по 2 марта дули ветры западного, северо-западного, юго-западного направления, доходящие до 10-15 метров в секунду. Это могло прижать льды и разрушить продухи, сплотить и прижать лед к побережью с детными залежками и не дать возможности маленьким новорожденным тюленям уйти в воду. Большинство взрослых смогли уплыть, - предположил Миргалий Баймуканов.

Эко-активисты НПО «Eco-Social» призывают срочно мобилизовать силы для транспортировки каспийских нерп в естественную среду обитания.

Поскольку каспийский тюлень является животным, занесенным в Красную книгу, представители компетентных, уполномоченных органов (полиции, рыбоохранной инспекции, местного исполнительного органа) должны немедленно доставить водное животное в среду обитания. Для этого предлагаем незамедлительно комиссией обследовать побережье, составить акт по каждому обнаруженному тюленю, сделать фото-, видеозапись и провести спасательные работы. Отрадно, что работники месторождения проявляют участие и по мере своих возможностей отвозят тюленей. Но неспециалисты могут не знать, как с ними обращаться, что им можно давать есть, что нет, и тем самым навредить. Так как тюлень – краснокнижный, то в регионе должен быть выработан четкий алгоритм действий в таких случаях, чтобы специалисты могли оперативно выезжать на место и собирать эндемиков. Далее их нужно обследовать и здоровых особей выпускать в море, а больных – направлять на реабилитацию, - говорит эко-активист природы, руководитель волонтерского клуба «Эко-Лидер» Бахытгуль Жаксылыкова.

По ее словам, инициатива была озвучена еще неделю назад в областном акимате, однако пока подвижек в этом направлении нет. Каждый день промедления может стоить жизни эндемикам – как только растает снег, они не смогут передвигаться и погибнут в степи. Кроме того, угрозу представляют и бродячие собаки, а также дикие животные. По некоторым данным, в степи уже было обнаружено около 20-ти особей.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что пока добраться на месторождения за тюленями они не могут из-за закрытых трасс. Тем не менее, сотрудники рыбинспекции координируют нефтяников.