Заблудившегося в заснеженной степи тюленя спасли жители Мангистау

Нефтяники обнаружили в районе месторождения Каламкас тюленя. Эндемик находился на большом расстоянии от побережья Каспия и блуждал в снегах. Комментарий по ситуации корреспонденту Lada.kz предоставили в пресс-службе Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.

Фото; стоп-кадр из видео

Видео с тюленем опубликовал на своей странице в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.

В районе месторождения Каламкас вдалеке от моря гуляет тюлень.



Скорее всего, тюлень заблудился и не смог сориентироваться из-за снежного бурана, - подписал видео он.

По данным пресс-службы Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, специалист учреждения связались с автором видео и выяснили, что животное довезли до моря и выпустили в воду. Его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Напомним, ранее представители центра рассказали о своих наблюдениях за эндемиком. По их словам, начиная с 2015 года, проводятся экспедиции в места скопления млекопитающих для изучения условий их жизни. За эти годы казахстанскими и международными учеными сделан ряд выводов о сокращении популяции.