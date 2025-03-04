Если встретился тюлень: рекомендации специалистов жителям Мангистау

Участились случаи обнаружения каспийских тюленей вдали от береговой зоны. К каким специалистам обращаться в данном случае, сообщает Lada.kz

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Инспекторы управления рыбной инспекции сообщили, что их сотрудники выехали в район Каражанбаса и Каламкаса, осматривают береговую полосу.

В случае обнаружения млекопитающих, просьба сообщать по телефону: +7 (700) 430-82-14.

В Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя, в свою очередь, просят не кормить их и не оказывать самостоятельно ветеринарную помощь. Также не нужно выдавать своего присутствия и не пугать животное.

Обратиться в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя и получить консультацию перед приездом специалиста можно по телефону: +7 (775) 101-11-22.

Напомним, 1 марта нефтяники обнаружили тюленя в районе месторождения Каламкас. Он находился на большом расстоянии от побережья Каспия и блуждал в снегах.

Спустя два дня, 3 марта, детеныша тюленя обнаружили на нефтеперекачивающей станции «Каражанбас».