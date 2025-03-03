Белёк дополз по снегу до месторождения в Мангистау

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Детеныша тюленя обнаружили сегодня, 3 марта, в первой половине дня, на нефтеперекачивающей станции «Каражанбас», принадлежащей АО «КазТрансОйл».

Вероятнее всего, говорят нефтяники, тюленёнок был дезориентирован в пространстве и добрался до месторождения. Он прополз 5 километров, предполагают работники станции.

Людей белёк не подпускает, рычит, - говорят рабочие.

Нефтяники сообщили о находе в службу спасения «112».

Ранее, как уверяют сотрудники, у них на месторождении таких случаев не происходило.

Напомним, 1 марта нефтяники обнаружили тюленя в районе месторождения Каламкас. Он находился на большом расстоянии от побережья Каспия и блуждал в снегах.

Ранее представители центра рассказали о своих наблюдениях за эндемиком. По их словам, начиная с 2015 года, проводятся экспедиции в места скопления млекопитающих для изучения условий их жизни. За эти годы казахстанскими и международными учеными сделан ряд выводов о сокращении популяции.