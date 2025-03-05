Тюлени в степях Мангистау: сотрудники рыбинспекции приступили к их транспортировке

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области рассказали о текущей ситуации с найденными на территории нефтяного месторождения тюленями, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/caspiansealrrc/

Сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области добрались до месторождения Каражанбас и занялись транспортировкой найденных нефтяниками тюленей.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя рыбинспекции Конарбай Базарбаев, нефтяники собрали 11 эндемиков. Их погрузили в транспорт и сейчас везут к побережью Форт-Шевченко, чтобы там выпустить в море.

Так как побережье близ месторождений все еще покрыто льдом, мы везем их на открытую воду. Завтра две группы отправятся на обследование участков, где чаще всего находили тюленей – проверить, остались ли в степи незамеченные морские обитатели, - сообщил Конарбай Базарбаев.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и эко-активисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.